Quarta temporada de Rick and Morty estreia em novembro; veja anúncio

Rick e Morty estão de volta! A quarta temporada da cultuada série de animação assinada por Dan Harmon, de "Community" foi anunciada nas redes sociais nesta quinta-feira (16).

Quem anunciou foi o próprio Rick, já que Morty, claro, estava nervoso demais para isso.

O canal Adult Swim anunciou a renovação na última quarta-feira (15) durante o evento Upfront, da Warner Media.

Na animação, Rick é um cientista amalucado e alcoólatra que viaja pelo tempo e espaço ao lado de Morty, seu neto ansioso e não muito craque nas Ciências.

As três primeiras temporadas podem ser conferidas na Netflix.

We heard some of you were interested in this information. #WarnerMediaUpfront @rickandmorty pic.twitter.com/UkUINBmw9a

— [adult swim] (@adultswim) May 15, 2019