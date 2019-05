Patti Smith faz show único em São Paulo em novembro; veja detalhes

A poeta e cantora Patti Smith, 72 anos nunca se apresentou em São Paulo. Esteve perto, em 2003, quando esteve no Rio durante o Tim Festival.

Agora, os paulistanos têm a chance de conferir a performance dessa que é considerada a precursora do punk, graças a seu álbum "Horses", lançado em dezembro de 1975. Ela se apresenta durante o Popload Festival, marcado para o feriado de 15 de novembro no Memorial da América Latina.

Além dela, estão confirmadas as bandas Beirut, Hot Chip e a rapper Little Simz. Outros artistas ainda serão anunciados, de acordo com a organização do Popload, outros nomes devem ser anunciados.

Os ingressos do 1º lote já estão à venda no site Ticketload e custam R$ 380 a inteira e R$ 190 a meia. A pista premium varia de R$ 400 (meia-entrada) a R$ 800.