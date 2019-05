Lucio Mauro Filho se emociona ao interpretar personagem do pai na 'Escolinha'

View this post on Instagram

Quis o destino que no dia seguinte à despedida do meu velho, eu tivesse que me vestir de seu personagem na volta da Escolinha. O que poderia ser imaginado como uma tarefa hercúlea, foi na verdade mais um lindo momento dessa passagem do papai. Em vez de ficar em casa triste relembrando sua presença, aconteceu o contrário. Fui homenagea-lo no melhor lugar possível e na companhia mais maravilhosa que há, a da família. No caso, a família da comédia. Todos torcendo por mim, rindo de cada piada e até se emocionando um pouquinho. Foi lindo demais. Me senti acolhido e iluminado. Papai partiu enquanto eu estava no palco. Nada mais justo do que seguir fazendo aquilo que ele me ensinou. Trabalhar pela alegria do povo. Hoje foi novamente incrível e amanhã, estarei de volta ao palco, com “5X Comédia” em São Paulo. Não existe jeito melhor de lidar com essa perda. Eu sinto sua aprovação o tempo todo. Uma presença serena me dizendo, “vai Lucinho!”. E eu vou meu velho. Vou seguir sua luta. Obrigado meus colegas dessa Escola de afeto. Continuo aprendendo e me divertindo com vocês! Ô Glória! 🎭✨ #VivaLucioMauro #escolinhadoprofessorraimundo #escolinha #luciomauro 📸 Click Mágico de @daniocampo ❤️