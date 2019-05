'Jogos Mortais': Chris Rock está envolvido em próximo filme da franquia

O ator e comediante Chris Rock estará diretamente envolvido na produção do próximo longa da franquia de filmes de terror Jogos Mortais.

Caso você não esteja sabendo, Chris Rock está assumindo a franquia Jogos Mortais", publicou o Twitter oficial da Lionsgate Movies nesta quinta-feira, 16.

De acordo com informações do site The Hollywood Reporter, o longa será baseado em uma história concebida por Chris Rock e um roteiro escrito por Pete Goldfinger e Josh Stolberg.

O projeto será feito junto aos produtores Mark Burg e Oren Koules e a produtora Lionsgate. A previsão de estreia para os Estados Unidos é 23 de outubro de 2023.

"Sou um fã de Jogos Mortais desde o primeiro filme em 2004. Estou animado com a oportunidade de levar isso a um novo lugar realmente intenso e maluco", comentou Chris Rock.

Joe Drake, presidente da Lionsgate, afirmou em um comunicado: "Quando Chris Rock veio até nós e descreveu detalhadamente sua fantástica visão que reimagina e desmembra o mundo do assassino Jigsaw, nós embarcamos completamente".

O filme mais recente da franquia, Jogos Mortais: Jigsaw, foi lançado em 2017.