Selena Gomez vai estrear no filme de zumbi 'Os Mortos Não Morrem'

Selena Gomez participou na terça-feira, 14, do 72º Festival de Cannes 2019, onde divulgou o filme de comédia e terror zumbi Os Mortos Não Morrem, no qual ela vai interpretar a jovem Zoe – uma das pessoas aterrorizadas pelas criaturas. O longa chega aos cinemas brasileiros em 11 de julho deste ano.

A ex-namorada de Justin Bieber está retomando a sua carreira aos poucos na música e no cinema, após sofrer com quadros de ansiedade em 2018.

A People teve acesso a um trecho da obra em que Selena Gomez aparece. Assista:

Check out an exclusive clip from @FocusFeatures' upcoming film #TheDeadDontDie, starring Selena Gomez, Adam Driver, Bill Murray and more! pic.twitter.com/SPBn1CT15z

— People (@people) May 13, 2019