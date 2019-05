'O Último Guardião' chega à sua 2ª temporada

Se no Brasil algumas das séries originais locais da Netflix como 3% e Samantha! já exibem uma segunda temporada, na Turquia, a primeira série do serviço de streaming por lá, a fantasiosa O Último Guardião, também acaba de ganhar uma nova leva de episódios, que chegaram à plataforma na sexta-feira, 26 de abril

A primeira temporada estreou no ano passado e foi um sucesso no país e também em outros territórios onde a Netflix atua. A série é centrada no personagem Hakan Demir, interpretado pelo ator turco Çagatay Ulusoy, um homem que vive nos dias modernos e que vê a sua vida virar de cabeça para baixo quando descobre que é, na verdade, parte de uma antiga sociedade secreta, criada para proteger Istambul.

Na segunda temporada, o grande grupo de vilões da história, os Sete Imortais, está reunido. O plano deles é derrotar o Protetor de Istambul para, em seguida, acabar com a cidade – o primeiro passo para destruir, futuramente, o mundo. Para ajudar Hakan, vai surgir na história um novo personagem, seu irmão, Muhafiz, vivido por Engin Öztürk.

Na estreia dos novos episódios, numa sessão de gala promovida na Turquia, Çagatay Ulusoy falou sobre o seu trabalho na série. "Nunca fui fã de produções de fantasia, mas uma vez que você entra no personagem, você abraça o trabalho de uma maneira diferente", revelou o ator, num vídeo publicado pelo canal turco TEN. "Uma coisa que me animou bastante foi poder colocar o nosso passado histórico nesse gênero e mostrá-lo para o mundo."

Ulusoy acredita que o grande potencial da série é, de fato, divulgar a cultura turca. "O mais importante nesse trabalho é criar uma continuidade e atrair plataformas como a Netflix para o nosso País", opina.

O protagonista falou também, com os convidados, sobre a nova temporada. "A história fica mais rica, desvenda os mistérios e avança para novos caminhos", conta. "Tem muito mais drama e fica ainda mais interessante. Acho que todos vão gostar."

No evento, Öztürk também comentou sua entrada na série. "A experiência de vida de Hakan e a do meu personagem não foi a mesma. Vamos ver a diferença entre os dois. É o que me atraiu na série", revelou. "Já conhecia a história e disse (à equipe) que gostaria de fazer parte mesmo sem ter visto a 1ª temporada inteira."

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Veja o trailer