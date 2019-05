'This is Us' é renovada e garante mais três temporadas

Pode comemorar: a NBC renovou "This is Us" para não apenas uma, mas três temporadas, garantindo a série até a sexta temporada.

Leia mais:

Game Of Thrones: Confira o trailer do último episódio

Morre atriz Doris Day, ícone das comédias românticas dos anos 60

Contudo, isso não quer dizer necessariamente que o sexto ano será o último. "O criador Dan Fogelman tem um plano para a série, por enquanto estamos encomendando mais três temporadas", explicou Paul Telegdy, co-presidente da NBC, em entrevista ao Deadline.

"This is Us" encerrou sua terceira temporada no mês passado e segue como sucesso de crítica e audiência. A primeira temporada da série está disponível no Amazon Prime Video.

O ator Sterling K. Brown, que interpreta um dos protagonistas, publicou em sua conta oficial no Instagram um vídeo anunciando a novidade.

Assista: