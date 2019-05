Swamp Thing: Nova série da DC fará você se lembrar de 'A Forma da Água'

Com estreia marcada para 31 de maio nos Estados Unidos, a DC Universe lançou mais um teaser de “Swamp Thing”, sua nova série de terror que não deixará de ter algo parecido com “A Forma da Água”, que levou o Oscar de melhor filme no ano passado.

No vídeo, inclusive podemos ver como a protagonista Crystal Reed descansa em um pântano de forma intima com uma espécie de monstro aquático.

A trama que terá dez episódios seguirá a pesquisadora Abby Arcane, que retorna à sua casa da infância para investigar um vírus mortal transmitido pelo pântano.

Em Houma, na Louisiana, ela desenvolve um vínculo surpreendente com o cientista Alec Holland, que é tragicamente tirado do seu lado. No entanto, Abby descobrirá que o pântano guarda segredos místicos, horripilantes e também maravilhosos – além de mostrar que o potencial amor da sua vida pode não estar morto.

Confira o primeiro trailer: