Morre atriz Doris Day, ícone das comédias românticas dos anos 60

A atriz e cantora americana Doris Day morreu na manhã desta segunda-feira (13), aos 97 anos. Segundo a Doris Day Animal Foundation, ela estava em sua casa, na Califórnia, cercada pela família e amigos.

Day, cujo nome completo era Doris Mary Ann Kappelhoff, nasceu em 1922 e fez sucesso no cinema entre as décadas de 1950 e 1960, com filmes como "Ama-me ou esquece-me" (1955), "Volta meu amor" (1961) e "Confidências à meia-noite" (1959). Sua atuação neste último garantiu a ela uma indicação ao Oscar.

No Globo de Ouro, ela foi reconhecida três vezes como atriz favorita do cinema mundial. Em 1989, venceu o Prêmio Cecil B. DeMille, pelo conjunto da obra. Também foi homenageada pelo ex-presidente dos Estados Unidos com a Medalha Presidencial da Liberdade.