Lucas Lima posta foto raríssima de filho com Sandy; confira

Eu ainda acho que não perdi o posto de “cara que mais te ama no mundo”, mas confesso que talvez esse guri esteja empatando… que mãe que tu é, meu Deus! É uma dedicação, uma entrega, uma atenção, um carinho… Criar um ser humaninho é talvez a coisa mais difícil e importante que a gente faz na vida e não consigo imaginar parceira melhor. Não passamos esse dia das mães juntos mas tenho CERTEZA que meu parça aí te encheu de beijos como tu merece! E agora não é mais só por mim que tu “desce do salto”, né? ❤️❤️❤️ #NossoGuri