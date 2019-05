Iron Maiden anuncia show em São Paulo; veja quando começa a venda de ingressos

O Iron Maiden vem ao Brasil ainda neste ano! A banda de heavy metal confirmou duas apresentações, em São Paulo e Porto Alegre, em outubro.

A banda anunciou os shows da "Legacy Of The Beast Tour" nesta segunda-feira (13). Ambos contarão com a abertura da banda The Raven Age, cujo guitarrista é George Harris, filho do baixista Steve Harris.

Anote da agenda!

São Paulo: 6 de outubro, no Estádio do Morumbi

Porto Alegre: 9 de outubro, na Arena Grêmio

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da Live Pass. O fã-clube poderá aproveitar a pré-venda no dia 24 de maio, a partir das 10h. A venda para clientes Ourocard começa no dia 25, à meia-noite. O público geral pode comprar os ingressos a partir do dia 29, também à meia-noite.