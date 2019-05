'Game of Thrones' inspira nome de 2,5 mil bebês Arya nos Estados Unidos em 2018

O fenômeno "Game of Thrones" não deve acabar no dia 19 de maio, com a exibição do último episódio da série. Muitos casais nos Estados Unidos, inspirados pela série de TV, resolveram eternizar alguns personagens homenageando-os com o nome de seus filhos.

De acordo com a NBC News, só no ano passado, mais de 4,5 mil crianças foram nomeadas de acordo com personagens de 'GoT'. Isso representa um crescimento de 18% em relação a 2017, quando nasceram 3,8 mil pequenos com nomes dos Sete Reinos. Em 2016, foram 3,2 mil. O levantamento, feito pela administração da Seguridade Social, só leva em consideração quando há mais de cinco crianças com o mesmo nome e exclui dois muito comuns na terra do Tio Sam, Jon e Jaime.

No topo da lista de 2018, está a heroína da Batalha de Winterfell: Arya é o nome de 2.545 garotas nascidas em 2018. O título mais popular da rainha Daenerys Targaryen vem na sequência, com 560 meninas chamadas Khaleesi. Grafias 'erradas' também apareceram: foram 19 Caleesi e outras cinco Khaleesie, com um e a mais no final.

Personagens LGBT da série também inspiraram muitos pais. Nasceram 434 Yara, 102 Renly, 17 Ellaria e 15 Oberyn.

Yara Greyjoy é a herdeira e atual Lady das Ilhas de Ferro. Renly Baratheon foi apresentado na primeira temporada como o irmão mais novo do rei Robert e par romântico de Loras Tyrell. Ellaria e Oberyn Martell fizeram parte do núcleo de Dorne, desenvolvido na quarta e quinta temporadas.

Outros personagens bem populares também foram lembrados, como Tyrion (58), Brienne (33), Sansa (29) e Theon (14).

