Florence + The Machine canta 'Jenny of Oldstone', trilha de 'Game of Thrones', ao vivo pela primeira vez; assista

A banda Florence + The Machine apresentou, pela primeira vez ao vivo, a música "Jenny of Oldstone", trilha sonora da série de TV "Game of Thrones".

A apresentação foi feita no festival FORM Arcosanti, nos Estados Unidos, na última sexta-feira (10). Antes de começar a cantar, Florence Welch dedicou a performance à personagem Arya Stark, interpretada pela atriz Maisie Williams, “que salvou nós todos”.

O vídeo da performance completa foi publicado pela própria banda, em seu canal oficial no YouTube, neste sábado (11).

Assista:

O último episódio de "Game of Thrones" vai ao ar no próximo domingo, às 22h, na HBO. Na grade da emissora desde 2011, a série rapidamente se tornou um fenômeno global, acumulando prêmios e recordes de audiência ao longo das temporadas.