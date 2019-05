Game Of Thrones: Confira o trailer do último episódio

O trailer do último episódio de Game Of Thrones foi lançado pela HBO na noite do último domingo (12) e deixou os fãs da série ainda mais ansiosos.

Atenção: pode conter spoilers.

O vídeo de menos de 1 minuto mostra Porto Real completamente destruída e em chamas. Arya Stark aparece como uma das personagens que conseguiram sobreviver ao ataque à cidade. No teaser, Tyrion caminha pelas ruínas da capital e Daenerys surge para liderar seu exército.

O nome do episódio final ainda não teve o nome revelado para evitar spoilers e vai ao ar no próximo domingo, dia 19 de maio, às 22h, na HBO e na HBO 2.

Com duração de 80 minutos, o episódio, com roteiro assinado pelos criadores da série, David Benioff & D.B. Weiss, também poderá ser assistido pelo aplicativo HBO Go.

Veja o trailer do último episódio de Game Of Thrones: