Visão da segunda temporada de 'Game of Thrones' já selava o destino de Daenarys Targaryen

A internet está irritadíssima desde a noite domingo, 12. E não é por causa das humilhações sofridas pelo goleiro Sidão do Vasco da Gama. E, sim, por causa de uma virada inesperada no penúltimo episódio de ‘Game of Thrones’.

Não vou entrar muito nos meandros do que aconteceu no episódio – mentira, vou sim! Se você não assistiu é melhor não ler-, mas segundo a revista americana Women’s Health, quem se lembrou da visão da rainha Daenerys na House of the Undying não se espantou tanto.

Como pode ser percebido no vídeo, Dany entra numa sala de trono completamente destruída, o que parecia ser neve caindo. No entanto, claramente, são cinzas que caem do céu. Isso seria resultado direto da destruição causada por ela e Drogon ao King’s Landing, no último episódio.

Se você é um dos que não gostou da reviravolta, é importante levar em conta que essa destruição vem sendo planejada desde as primeiras temporadas. Em outras palavras, os sinais da destruição que a “Rainha Louca” causaria sempre estiveram ali.