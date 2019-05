Conheça os Eternos, próxima equipe de super-heróis da Marvel nos cinemas

Quem são os Eternos? Desde que "Vingadores: Ultimato" foi lançado, o interesse pela próxima grande equipe de super-heróis da Marvel tem crescido. Com o fim da Saga do Infinito, muita coisa deve mudar no universo cinematográfico da editora – e a principal aposta é esse novo grupo.

Os Eternos são uma equipe de origem cósmica, que apesar de se parecerem fisicamente com os seres humanos, contam com uma biologia mais avançada que a nossa, garantindo-lhes super força, longa vida e outros poderes. Seus primos genéticos, os deviantes, são também os principais inimigos.

A equipe foi criada em 1976, por Jack Kirby – o pai do Capitão América. Em 2006, foram repaginados por Neil Gaiman ("Deuses Americanos"), com uma minissérie de sete edições. A história é repleta de referências à mitologia grega.

A ideia de Kirby era explorar um questionamento muito popular no fim do século passado: seriam os deuses astronautas? Os Eternos fazem parte de uma raça criada pelos Celestiais, espécie dos deuses espaciais. Estes últimos já foram vistos no Universo Cinematográfico Marvel, em "Guardiões da Galáxia Vol. 2": Ego, o pai de Peter Quill, é um celestial. Aliás, um eterno também já foi adaptado: Thanos, o grande vilão dessas três primeiras fases.

Todos os eternos são capazes de se conectar via Unimente, uma estrutura mental onde liberam todo seu potencial. Nos quadrinhos, a equipe de super-heróis é liderada por Zuras, criador da Unimente.

Adaptação para o cinema

O filme foi confirmado para 2020 e vai seguir a história de Ikaris e Sersi. O primeiro é um homem abastecido por energia cósmica, enquanto a segunda é uma mulher capaz de se transformar em qualquer coisa, pelo tempo que quiser.

"Os Eternos" conta com nomes de peso no elenco. A atriz Angelina Jolie foi escalada em março deste ano para interpretara heroína Sersi. O outro personagem principal do longa é Ikaris, interesse romântico de Sersi, que deve ser levado para as telas por Richard Madden ("Game of Thrones").

Além de Jolie e Madden, o The Hollywood Reporter divulgou no início do mês passado que o ator Kumail Nanjiani, de "Silicon Valley", também está em negociação para fazer parte do elenco, mas ainda não se sabe qual será seu personagem.

A direção do filme está a cargo de Chloé Zao, diretora de "Domando o Destino" (2017), com roteiro de Matthew e Ryan Firpo, que também escreveram alguns episódios da série "ME vs. U" (2014). A produção será feita pelo próprio Kevin Feige, presidente dos estúdios Marvel.