Claudia Rodrigues posta homenagem a Lúcio Mauro: 'Grande mestre'

A atriz Claudia Rodrigues, que contracenou com Lúcio Mauro, morto no último sábado, 11, postou uma homenagem ao ator relembrando a dupla Fernandinho e Ofélia, casal interpretado por eles no humorístico Zorra Total.

"Que a Lu me perdoe, mas hoje sou a viúva mais triste do planeta 'Meu marido Fernandinho' fez a viagem. Descanse em paz e vai com Deus, meu grande e inesquecível parceiro, amigo, irmão, pai, mentor e professor", escreveu a atriz em seu Instagram na noite do último domingo, 12.

Na sequência, concluiu, relembrando o bordão de sua personagem no quadro: "ao seu lado, construí lindas memórias, e são elas que agora aquecem meu coração gelado já com saudades suas, grande mestre! Te amo e para sempre te amarei porque eu só abro a boca quando eu tenho certeza!".

Em agosto de 2016, quando Claudia e Lúcio estavam ambos se recuperando de problemas de saúde, a dupla se reencontrou anos após a parceria nas telas e registrou o momento com uma foto, que foi posteriormente publicada no Instagram de Lúcio Mauro Filho.

Diversos outros artistas também homenagearam Lúcio Mauro em suas redes sociais. Entre eles, Lúcio Mauro Filho, filho do ator, Fabio Porchat e Bruno Mazzeo, filho de Chico Anysio, com quem Lúcio Mauro fez inúmeras parcerias ao longo de sua vida (relembre-as aqui).

Lúcio Mauro morreu aos 92 anos de idade, por volta das 22h de sábado, 11 de maio. Ele estava internado há quatro meses na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro. O velório foi realizado no Teatro Municipal do Rio, entre as 9h e as 14h de segunda-feira, 13.