Cinema inova e lança sala com cama de casal

Na era da Netflix, vale tudo para tentar atrair o público de volta às velhas salas de cinema. Na Suíça, o grupo Pathé resolveu apostar todas suas fichas no conforto e criou a primeira sala VIP do mundo que ao invés de poltronas tem camas de casal para os espectadores.

Segundo a empresa, a ideia é apostar no conforto e proporcionar ao cliente uma experiência diferente, que se aproxime do modo como as pessoas assistem TV em casa. O ingresso, porém, ficou bastante salgado: R$ 192.

Antecipando-se à críticas, o presidente do grupo Pathé garantiu que as roupas de cama são trocadas em todas as sessões e que a higiene é levada muito a sério.

Questionado sobre a possibilidade de as camas serem usados para outros propósitos além de assistir ao filme, ele disse que não está preocupado com isso.

In Spreitenbach lanciert @Pathe die "Zukunft" des Kinos: VIP Lounge und VIP Bed-Säle inkl. Snacks/Drinks à Discretion für 49 Stutz https://t.co/G5TqTxzS8b pic.twitter.com/vv1vP341cU — Jérôme Brunner (@splatterwelt) May 1, 2019

Com informações do The Local.