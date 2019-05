Ludmilla comemora Dia das Mães em hospital com a família

Ludmilla teve de cancelar dois shows que faria em São Paulo, um na cidade de Lorena e outro em Cruzeiro, por causa de problemas de saúde. As apresentações ocorreriam no sábado, 11.

A cantora também não pode participar do quadro Dança dos Famosos do Domingão do Faustão, neste domingo, 12, por causa de uma lombalgia. Com fortes dores na lombar, Ludmilla foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para a Santa Casa de Cruzeiro.