Bon Jovi anuncia mais 3 shows no Brasil, além do Rock in Rio

O Bon Jovi anunciou, nesta segunda-feira (13), mais três shows no Brasil, além da apresentação já prevista no festival Rock in Rio. Se você estava esperando uma oportunidade de ver o artista de pertinho, esssa pode ser a sua chance.

Os shows da tour This Hous Is Not For Sale estão confirmados em Recife, São Paulo e Curitiba. A banda Goo Goo Dolls fará as apresentações de abertura e deve animar os fãs com alguns de seus maiores sucessos, como "Iris" e "Black Baloon".

Veja também:

Backstreet Boys fará homenagem aos 20 anos do álbum ‘Millennium’

Os ingressos variam de R$ 130 a R$ 920. A pré-venda é destinada a clientes do cartão Elo e está disponível no site da Eventim nos dias 15 e 16 de maio. A venda para o público geral inicia às 10h do dia 17 de maio.

Anote na agenda: