Backstreet Boys fará homenagem aos 20 anos do álbum 'Millennium'

O grupo Backstreet Boys está preparando uma homenagem para os 20 anos do álbum Millennium, lançado em 18 de maio de 1999.

A boyband publicou no Twitter, nesta segunda-feira (13), um vídeo de 15 segundos com a hashtag #Millennium20, e escreveu: "Preparem-se".

O álbum já figurou na lista dos mais tocados da Billboard e foi o terceiro da banda gravado em estúdio, com sucessos como "I Want It That Way", "Show Me Meaning Of Being Lonely" e "Larger Than Life".

O BackStreet Boys ainda não divulgou detalhes sobre a celebração Em janeiro deste ano, o grupo lançou o álbum DNA.