Personalidades usam redes sociais para homenagear mães e filhos

View this post on Instagram

Nada no mundo me faz mais feliz do que estar com eles.. minha maior realização! Meu sonho de vida (juntinho com o marido!) concretizado… “meu querido” e “minha princesa” meus grandes amores.. a mamãe deseja e busca ser sempre melhor pra vcs, por vcs! Que vcs tenham em mim o amparo, a força, a referência! Que vcs sejam felizes.. que busquem o caminho de vcs sempre na certeza de q estarei aqui pra tudo! Vcs são a melhor coisa do mundo! Minha duplinha! Nada no mundo faria sentido sem vcs aqui… amem muito seus filhos! Não tenham medo de demonstrar amor.. agarra msm! Cheira msm! Beija msm!!!! FELIZ DIA DAS MÃES! Senhor, obrigada pela oportunidade de vivenciar esse [email protected] @teodorotelo @micheltelo #NossaFamília #FamíliaPresenteDeDeus #NossaBase 🙏🏼❤️👩🏻👱🏻‍♂️👧🏼👦🏼❤️🙏🏼