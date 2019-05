MasterChef Brasil: 'Nunca mais acho que faço um pudim', brinca Juliana Fraga

A prova de eliminação do MasterChef Brasil deste domingo, 12, testou a criatividade dos cozinheiros amadores. Os participantes foram desafiados a preparar uma sobremesa utilizando legumes, verduras ou vegetais. Infelizmente, a analista de marketing Juliana Fraga não conseguiu se sobressair nessa tarefa e teve de deixar a cozinha mais famosa do país.

"Eu não fiquei assustada por ser uma prova de doces, mas com as coisas que tinham embaixo das cloches. Fiquei na dúvida do que fazer: uma salada de frutas com abobrinha? Não passou nada pela minha cabeça. Não tinha ideia, nem esperança de que alguma coisa ali fosse dar certo. Não sabia nem por onde começar", lamentou em entrevista ao Portal da Band.

"Minha estratégia era fazer um prato que, tradicionalmente, não tivesse um sabor muito forte, alguma coisa que fosse mais neutra. Assim, eu conseguiria colocar manjericão para aromatizar. O manjericão não iria mudar a textura da sobremesa, então eu achei que poderia ser mais fácil", explicou Juliana.

A analista de marketing preparou um pudim com manjericão para os jurados Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin, mas o resultado foi aquém do desejado. "Quando eu entreguei o meu prato, eu sabia que eu seria uma das candidatas a sair. Eu experimentei e sei que não estava bom. O sabor não estava gostoso, a textura ficou errada. Tinha muito gosto de ovo, assou demais", disse.

"Coloquei em alta temperatura no forno com medo do tempo. Quando eu entreguei para os chefs, eu já sabia que eu tinha feito um trabalho péssimo", confessou. Quando ficou na berlinda ao lado de Janaina Caetano, Juliana percebeu que o tempo dela na cozinha do MasterChef Brasil havia acabado ali.

"O prato da Jana ainda tinha coisas boas. E, no meu prato, eu sabia que a técnica estava completamente errada", afirmou. "Nunca mais eu acho que faço um pudim. Traumatizei", brincou ainda a catarinense. "E o manjericão vai ficar só nos pratos salgados, nunca mais ele vai entrar em uma receita doce lá em casa", completou aos risos.

Apesar da eliminação, Juliana manteve o bom humor e relembrou sua passagem pela cozinha mais famosa do Brasil. "Participei de três provas em grupo e de todas as provas de eliminação. Gostei muito de trabalhar com o poke do Ravi [Leite], porque é um chef que eu admiro muito o trabalho. Conversar com ele, tirar as dúvidas, foi com certeza o momento do programa que mais me marcou", finalizou.