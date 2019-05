MasterChef Brasil: ‘Agora tem prova em grupo, vamos ver o que rola’, diz Juliana

Depois de receber uma Caixa Misteriosa com bife de fígado e leite condensado, a administradora hospitalar Juliana Nicoli deu a volta por cima e venceu a prova de eliminação com uma receita de poke de salmão ao molho de mel com sunomono, manga e chips de batata-doce. A inspiração veio do chef Ravi Leite, que ensinou os cozinheiros amadores a preparar o prato.

"Apesar da Caixa Misteriosa, eu não fui para baqueada. Eu estava bastante tranquila, graças a Deus. Foi uma sensação muito boa ver o chef Ravi, saber que as pessoas que saem do MasterChef Brasil têm uma vida pós-reality show com aquilo que eles sonharam. E poke é uma coisa que eu particularmente gosto muito", disse a paulista em entrevista ao Portal da Band.

"Acho que é uma comida que tem uma explosão de sabores, assim como o Ravi falou. Fiquei prestando muita atenção no que ele estava fazendo na aula, porque o segredo do poke é justamente o equilíbrio ou aquilo que você vai usar. Então, eu prestei muita atenção. Perguntei para ele do arroz, porque e eu nunca tinha feito gohan. Ele explicou a respeito da lavagem e uma série de coisas", continuou.

"Eu comecei a prova extremamente focada. Eu queria sair bem desse episódio e consegui meu objetivo. O grande 'xis da questão' era administrar o meu tempo. Agora tem prova em grupo, vamos ver o que rola", finalizou a administradora hospitalar, prevendo que será capitã de uma das equipes do próximo episódio.

Neste domingo, 12, os cozinheiros amadores do MasterChef Brasil se dividirão em dois times para preparar pratos em homenagem à gastronomia mineira. Além dos jurados do talent show culinário, eles terão que agradar ao público e os chefs convidados: Ivo Faria, Beth Beltrão, Felipe Rameh e Flavio Trombino. Os especialistas ainda irão trazer ingredientes típicos da região, pouco conhecidos.