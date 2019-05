Ludmilla é internada, cancela shows e falta ao Show dos Famosos

View this post on Instagram

*Comunicado Importante* Informamos que, por conta de complicações na coluna – constatado a partir de laudo médico -, a cantora não realizou os dois shows agendados para o dia 11, em Lorena e Cruzeiro, no interior de São Paulo. Ludmilla já se encontrava na cidade onde realizaria o primeiro show e foi prontamente socorrida, recebendo todo o suporte do contratante. A cantora lamenta não poder fazer os shows e estar com seus fãs e todo o público que estaria presente, mas por orientações médicas e por não ter condições físicas neste momento, infelizmente, foi necessário o cancelamento. Demais informações relacionadas a remarcação dos shows e possíveis ressarcimentos serão tratados diretamente com os contratantes. Informamos ainda, que pelo mesmo motivo de saúde, a cantora não poderá se apresentar no quadro “Show dos Famosos”, do Domingão do Faustão, na data de hoje (12).