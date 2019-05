Jaquinette! Jurados do MasterChef Brasil comentam sobremesas que fariam com legumes

Na prova eliminatória do MasterChef deste domingo, 12 de maio, os cozinheiros enfrentaram um desafio que exigiu que eles pensassem e cozinhassem de forma muito criativa. Eles tiveram que fazer uma sobremesa com legumes e vegetais, realizando as melhores combinações para conseguir fazer um doce original.

Durante a prova, os jurados Paola Carosella, Henrique Fogaça, e Erick Jacquin comentaram quais pratos fariam se tivessem no lugar dos participantes do reality show culinário. A ideia do Jacquin foi a mais criativa e ganhou até apelido: 'Jaquinette'!

Assista ao momento: