Myrian Rios diz que Roberto Carlos ainda é o seu ‘grande amor’

Myrian Rios, de 60 anos, contou detalhes de sua vida amorosa antes e depois de se divorciar de Roberto Carlos, há 30 anos.

De acordo com a atriz, a relação dela com o cantor era baseada em respeito, admiração e carinho ao longo dos onze anos que viveram juntos. Além disso, ela enfatizou que o músico 'foi e é o grande amor de sua vida'. "Era um amor louco e nossa química era muito boa", recorda ela, que o conheceu quando tinha apenas 16 anos de idade. A revelação foi feita no programa Sensacional, da RedeTV!.