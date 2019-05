Luedji Luna lança EP ‘Mundo’ com releituras

Já está disponível nas plataformas digitais o EP “Mundo”, da cantora e compositora baiana Luedji Luna. O projeto, fruto de uma parceria com DJ Nyack, é uma releitura de cinco canções do primeiro disco da artista, “Um Corpo no Mundo” (2017).

O novo trabalho conta com participações especiais de diversos artistas da cena do rap nacional, como Djonga, Tássia Reis e Rincon Sapiência. Além do rap, o álbum reúne sonoridades como MPB, samba, ritmos africanos, jazz e o batuque baiano.

As cinco músicas escolhidas para receberem novas versões foram “Acalanto”, “Cabô”, “Dentro ali”, “Saudação Malungo” e “Banho de folhas”. As letras abordam, em geral, temas sociais, principalmente no que se refere à identidade afrobrasileira.