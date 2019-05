The Society: Nova série da Netflix imagina um mundo sem adultos

Em uma pequena cidade dos Estados Unidos, West Ham, do dia para a noite, todos os adolescentes se veem sozinhos, sem os adultos, misteriosamente transportados para uma cópia da cidade, onde estão sem os pais.

Aos poucos eles começam a retomar as vidas – e também o controle sobre o local. Gradualmente, os jovens vão percebendo que alguns dos adolescentes querem tomar o poder e se tornarem os novos líderes. Grupos rivais começam a se formar e a situação fica cada vez mais tensa para os moradores da cidade.

Este é o enredo de “The Society”, a nova série adolescente que chega nesta sexta-feira (10) à Netflix, em dez episódios. A história é uma releitura moderna de “O Senhor das Moscas”, livro clássico do escritor inglês William Golding. A direção ficou a cargo de Marc Webb, do filme “500 Dias Com Ela”.