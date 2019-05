Sesc inaugura unidade em Guarulhos neste sábado

É a vez de Guarulhos ganhar um Sesc novo em folha. A mais nova unidade será inaugurada neste sábado (11), na rua Guilherme Lino dos Santos, 1.200, no Jardim Flor do Campo, e a programação já é intensa.

Sábado e domingo o público terá à disposição uma série de atividades gratuitas, em diversas áreas, incluindo um ritual de boas-vindas com indígenas Kaimbé e Wassu Cocal.

O Z4, grupo formado por músicos do Funk Como Le Gusta farão um show gratuito, enquanto o público ainda poderá aproveitar muitas outras atividades como espetáculos para crianças, oficinas, exposições, aulas abertas, espetáculos de dança, intervenções circenses, vivências esportivas com atletas, incluindo a apresentação circense e performance aérea do Aero Groove.

A área construída do Sesc Guarulhos é de 34,2 mil metros quadrados e a expectativa de público por dia é de quatro mil pessoas.