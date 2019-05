Rio Heroes: 2ª temporada da série sobre vale-tudo promete mais ação e cenas de lutas

Baseado em um história real, a série mostra a trajetória de um lutador de Jiu-jitsu – Jorge Pereira (Murilo Rosa) – que está descontente com os rumos do Vale-Tudo.

Com personalidade forte e sem meias palavras, ele crítica a criação de normas como uso de luvas, rounds de cinco minutos e categoria de acordo com o peso. Para ele, no cage não deve existir nenhuma regra, inclusive nem a presença de um juiz. É porrada mesmo!

Nos novos episódios, Jorge irá comandar a segunda edição do campeonato de vale-tudo. Ao mesmo, depois de espancar o filho de seu Mestre, ele viverá o dilema de assumir o fato ou mentir para seu mentor.

O elenco ainda conta com a participação de André Ramiro, Rafael Losso e Duda Nagle. Ao todo serão cinco episódios de uma hora cada.

Assista ao trailer abaixo: