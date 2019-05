O Mecanismo: 2ª temporada estreia com foco no impeachment

Entusiasta da Operação Lava Jato e do juiz Sérgio Moro, o diretor José Padilha está frustrado com o atual ministro da Justiça do governo de Jair Bolsonaro. E ele dá mostras disso na nova temporada de “O Mecanismo”, que chega nesta quinta-feira (10) ao Netflix.

“Sérgio Moro, se for inteligente, deve estar extremamente arrependido das escolhas que fez”, disse Padilha, referindo-se a sua participação no governo.

“O Moro foi de herói nacional a salame fatiado, entregue em pedaços ao centrão para aprovar a reforma da Previdência”, comentou Padilha na coletiva de imprensa de lançamento da série, que mostra agora o juiz Paulo Riggo bem mais envaidecido pela fama adquirida e já pensando em eventuais passos políticos.

Leia mais:

Fogaça participa de gravação do MasterChef Portugal

Terceira temporada de 3% estreia globalmente na Netflix em junho

Inspirada na Operação Lava Jato, “O Mecanismo” mostrou no primeiro ano os meandros do esquema de corrupção criado no país, garantindo que não havia ideologia política e que a série abarcava todos os partidos, apesar de o foco estar no PT.

A nova temporada começa seguindo os eventos de 2014, com a presidente Dilma Rousseff ainda no poder e 12 dos 13 maiores empreiteiros do Brasil já atrás das grades. A força-tarefa liderada pela delegada Verena (Caroline Abras) com a ajuda do ex-policial Marco Ruffo (Selton Mello) está tentando prender o mais importante dos empreiteiros, Ricardo Brecht (Emílio Orciollo Netto).

O impeachment da então presidente e a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparecem no centro de uma manipulação orquestrada por políticos de diferentes partidos interessados em perpetuar seus interesses no poder.

“Sempre falei que ‘O Mecanismo’ não tinha ideologia, que era apartidário, isso não mudou, minha opinião é a mesma”, afirmou Padilha. “A série é inspirada em eventos reais, estava contando a história do começo da Lava Jato, quando várias coisas não tinham acontecido”, justificou.