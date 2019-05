Metro Indica: show grátis do Supercombo e mais destaques culturais deste fim de semana

Confira os destaques da programação cultural na cidade de São Paulo para este fim de semana (10-12).

Música

Supercombo

Os roqueiros do Supercombo apresentam o resultado do novo disco, “Adeus Aurora”. No Sesc Pompeia (r. Clélia, 93, Pompeia; tel: 3871-7700). Domingo, às 16h; grátis.

Luendji Luna

A cantora apresenta “Um Corpo no Mundo”, reunindo sonoridades como MPB, samba, ritmos africanos e jazz. No Sesc Campo Limpo (r. Nossa Senhora do Bom Conselho, 120, Campo Limpo; tel: 5510-2700). Hoje, às 20h; grátis.

DJ Danilova

O músico mostra sua mistura da musicalidade negra presente no Brasil, Jamaica e na América Latina, como o reggae, funk, soul, hip hop, afrobeat e kuduro. No Aparelha Luzia (r. Apa, 78, Campos Elíseos; tel: 3467-0990). Amanhã, às 21h; grátis.

Exposição

‘Novas Efervescências’

Dez artistas abordam os novos caminhos da arte contemporânea brasileira. No Espaço Cultural Porto Seguro (alameda Barão de Piracicaba, 610, Campos Elíseos; tel: 3226-7361). Estreia domingo, às 11h; grátis. Até 14/7.

Teatro

‘Mississipi’

A Companhia de Teatro Os Satyros exibe o espetáculo “Mississipi”, que aborda intolerância e violência social, dificuldade de sobrevivência, solidão, abuso policial e pedofilia. No Sesc Consolação (r. Dr. Vila Nova, 245, Vila Buarque; tel: 3224-3000). Estreia hoje. Sex. e sáb., às 21h; dom., às 18h. R$ 40. Até 26/5.

‘A Desumanização’

A peça retrata, poeticamente, a busca da identidade e da integridade de uma mulher em luta íntima para encontrar o espaço de sua existência. No Sesc Santana (av. Luiz Dumont Villares, 579, Santana; tel: 2971-8700). Estreia amanhã. Sex. e sáb., às 21h. Dom., às 18h. R$ 40. Até 30/6.

TV

‘Princesas Milionárias Americanas’

A série conta como Grace Kelly, Gloria Swanson e Rita Hayworth passaram de estrelas de Hollywood a membros da nobreza europeia. No Smithsonian Channel. Estreia domingo, às 22h.

‘Veep’

Após sete temporadas, o último episódio da série vai mostrar a disputa da candidata Seline Meyer na corrida presidencial. No HBO. Domingo, às 0h.