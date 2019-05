Nasce, de barriga de aluguel, o quarto filho de Kim Kardashian e Kanye West

Kim Kardashian anunciou nesta sexta-feira a chegada de seu quarto filho, um menino nascido de uma barriga de aluguel.

“Ele está aqui e é perfeito!”, disse Kim aos seus 60 milhões de seguidores no Twitter em uma postagem.

“Ele também é gêmeo de Chicago. Tenho certeza de que mudará muito, mas agora é a cara dela”, acrescentou a estrela de reality show.

He’s also Chicago’s twin lol I’m sure he will change a lot but now he looks just like her ✨

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) May 10, 2019