Grey's Anatomy: Trailer do último episódio da 15ª temporada promete tensões e grandes mudanças na vida de todos

A décima quinta temporada de “Grey's Anatomy” está prestes a chegar ao fim e o trailer do último episódio acabou de sair!

O capítulo 25, intitulado “Jump Into the Fog”, vai ao ar em 16 de maio nos Estados Unidos pelo canal ABC e reserva surpresas que mudarão drasticamente a vida dos personagens.

Na sinopse nos indica que um nevoeiro cobrirá Seattle. No entanto, o que podemos conferir no teaser é ainda mais impactante, já que vemos Link (Chris Carmack) revelando que "o nevoeiro é tão espesso que nenhuma ambulância consegue atravessá-lo".

Já as complicações nas vidas pessoais dos médicos também se intensificam e podemos ver DeLuca (Giacomo Gianniotti) assumindo a responsabilidade por uma fraude de seguros e indo para a cadeia.

Além disso, parece que chegou o momento de Teddy (Kim Raver) ter o bebê, o problema é que ela está presa no trânsito com Amelia (Caterina Scorsone) gritando: “Eu não quero ter esse bebê no seu carro”.

Este é o momento de se preparar para algo grande na série. A showrunner Krista Vernoff já falou sobre quão importante seria o episódio final: “Fizemos algumas grandes mudanças. Fomos ousados. É muito emocionante”, disse ao Gold Derby.

A roteirista Elisabeth R. Finch também revelou este é um dos seus episódios finais favoritos de toda a série: “É inesperado! Não estamos deixando nossos doutores descansar na 15ª temporada”, comentou.

Confira: