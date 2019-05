Em transe: Boogarins lança 'Sombrou Dúvida', seu quarto álbum

São apenas seis anos desde o lançamento do primeiro disco, “As Plantas que Curam” e muita coisa já aconteceu na vida do Boogarins. Esta sexta-feira (10) é dia de mais uma novidade, com o lançamento de “Sombrou Dúvida”, seu mais novo e aguardado quarto álbum, gravado nos Estados Unidos.

Criado em Goiânia, o agora quarteto tem sido muito celebrado nos últimos anos, principalmente no exterior. Só em festivais já cravou seus nomes no South By Southwest, Coachella, Primavera Sound e Rock in Rio Lisboa.

Aqui no Brasil cada show é uma catarse, com canções como “Lucifernandes”, “6.000 Dias” ou “Formal”, que agora ganham companhia. Apresentadas previamente, três músicas dão uma ideia do que vem: “Tardança”, única não composta pelo vocalista/guitarrista Dinho, foi feita pelo baixista Raphael Vaz, que colocou seu balanço swuingado. “Invenção” chega com aquela cara de “Tomorrow Never Knows”, dos Beatles, também com um baixo marcante.

A faixa que dá nome ao disco é mais pop, inclusive na voz de Dinho, com menos efeitos em relação a outras faixas.

O lançamento de “Sombrou Dúvida” acontece oficialmente nesta sexta-feira, com show em Goiânia, mas São Paulo recebe a banda dia 18, na Virada Cultural, e 28 de junho, no Cine Joia.