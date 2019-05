Disney homenageia filho do príncipe Harry e Meghan Markle em animação; assista

Primeiro filho do Príncipe Harry e Meghan Markle, Archie Harrison ganhou um presentão aos cinco dias de idade.

Leia mais:

A Disney ofereceu ao mais novo bebê real uma animação feita especialmente para esse momento.

A animação é muito especial: foi feita a mão pelo desenhista britânico Kim Raymond, que ocupa um cargo sênior e é estrelada por Winnie the Pooh, personagem infantil favorito de Harry.

O ursinho caminha em direção ao Castelo de Windsor carregando um livro muito especial.

Na cena seguinte, Pooh está já no quartinho de Archie com Harry e Meghan. Raymond desenhou Meghan sentada e folheando o livro, aparentemente lendo para Archie, que aparece em cena representado por um bercinho.

To celebrate the birth of Archie Mountbatten-Windsor, @Disney have created a special Winnie-the-Pooh animation as a gift for Harry and Meghan. The short was hand-painted in watercolour by Disney’s senior principal artist Kim Raymond. Really special🎨 pic.twitter.com/PrY5wlMeBQ

— Omid Scobie (@scobie) May 9, 2019