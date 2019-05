Comida de chef: Arrase no almoço de Dia das Mães com essas receitas do MasterChef

Entre as datas comemorativas que tradicionalmente são coroadas com um farto almoço familiar, o Dia das Mães merece atenção especial. Para quem quiser recepcionar a celebração em casa, num clima mais intimista, separamos algumas receitas do “MasterChef” que certamente vão deixar a sua mãe orgulhosa! De quebra, sugerimos também rótulos de vinhos para harmonizar.

Reprodução

Já se o plano for comer fora, faça bonito: nesta época os chefs deixam os seus cardápios cotidianos de lado e criam algo exclusivo para a ocasião.

Que tal aproveitar a diversidade da gastronomia paulistana e sair do comum, homenageando a mãe com um passeio inesquecível neste domingo?

Para ajudar na escolha, veja aqui algumas dicas, que vão do churrasco argentino à gastronômica francesa, passando pela espanhola, tailandesa e baiana. O sortimento de pratos atende a diferentes paladares e inclui desde frutos do mar e massas até opções veganas.

Suflê au Fromage

Reprodução/Band

por Thiago

Tempo de preparo: 1 hora

Ingredientes

• Noz moscada

• Pimenta do reino preta

• Farinha de rosca

• Sal

• 250ml leite

• 80g de queijo serrano

• 30g de farinha de trigo

• 30g de manteiga

• 4 colheres de açúcar refinado

• 4 ovos

• ½ xícara de amora

• ½ xícara de morango

• ½ xícara de mirtilo

Modo de preparo

• Pique o morango e coloque junto com as outras frutas em uma panela com açúcar. Cozinhe em fogo baixo por 45 minutos. Acrescente água se precisar.

• Aqueça o leite até quase ferver. Em outra panela coloque a farinha e a manteiga para fazer o roux. Cozinhe a farinha por cerca de um minuto, sem deixar escurecer.

• Acrescente o leite ao roux e mexa vigorosamente para incorporar o bechamel. Desligue o fogo, adicione as gemas e mexa bem. Bata as claras em picos moles.

• Adicione no bechamel o queijo, a noz moscada ralada e a pimenta do reino. Misture e acerte o sal.

• Unte quatro formas para suflê com manteiga e polvilhe com farinha de rosca. Incorpore as claras ao creme. O queijo deve ser adicionado com o creme ainda quente para derreter.

• Coloque nas formas e deixe um pouco abaixo da borda. Leve ao forno a 180°C por doze minutos.

Resfrie a compota de frutas e sirva o suflê assim que sair do forno.

Mix de alface e rúcula com vinagrete de laranja

Divulgação/Band

Por Equipe Vermelha

Tempor de preparo: 40 minutos

Ingredientes

• 2 pés de alface

• 1 ramo de rúcula

• Flores comestíveis

• 3 laranjas

• Azeite a gosto

• Pimenta do reino

• 1 palmito pupunha

Modo de preparo

• Faça um suco da laranja e acrescente azeite, bata para emulsificar a mistura. Tempere com sal, pimenta, gominhos de laranja para enfeitar.

• Corte o palmito pupunha em pedaços fininhos. Tempere com sal, pimenta e grelhe na chapa quente.

• Coloque um punhado de alface, outro de rúcula, trevo, azedinha, e flores comestíveis. Regue o vinagrete por cima das folhas e do lado coloque o pupunha grelhado.

T-bone selado com rosti de mandioquinha e aspargos salteados

Reprodução/Band

Por André Borato

Tempo de preparo: 1 hora

Ingredientes

• 1 peça de T-bone

• 1 mandioquinha

• 1/2 cebola em cubos

• 300g de manteiga

• 4 aspargos frescos

• 200g de queijo parmesão

• 1 ramo de alecrim

• 4 dentes de alho

• Sal e pimenta a gosto

• Descasque a mandioquinha e corte em rodelas grossas. Aqueça uma panela com água e sal a gosto. Quando ferver, coloque a mandioquinha e pré-cozinhe por 5 minutos. • Depois, coloque em água com gelo para parar o cozimento. – Passe a mandioquinha na peneira grossa.

• Frite a cebola e o alho até dourar, depois adicione a mandioquinha.

• Derreta um pouco de manteiga na frigideira em fogo médio e coloque metade da mandioquinha. Tempere com sal e pimenta, ascrescente o queijo parmesão e cubra com o restante da mandioquinha. Arrume sem apertar e tampe a panela.

• Deixe dourar um lado, depois vire com apoio de um prato ou outra frigideira. Quando dourar, sirva.

• Tempere a carne com sal e pimenta, e em uma frigideira bem quente, coloque a parte da gordura da carne primeiro por 2 a 3 minutos. Depois sele um lado por mais ou menos 8 minutos e depois vire por mais 7 minutos. Leve para finalizar no forno por 15 minutos e deixe descansar por 10 minutos.

• Sele os aspargos numa frigideira quente com azeite e quando a cor ficar bem verde, coloque sal. Sirva.

Torta de limão

Reprodução/Band

por Weverton Ribeiro

Ingredientes

250g de farinha de trigo

100g de farinha de amêndoa

100g de manteiga gelada sem sal

4 ovos

Raspas de limão

220g de açúcar refinado

2 limões

2 colheres de cachaça

Modo de preparo

Para a massa, misture os ingredientes sólidos com a manteiga até formar uma areia molhada. Acrescente um ovo e amasse bem até formar uma massa. Enrole num papel filme e deixe descansar na geladeira por 15 minutos. Logo depois, abra com as mãos em formas pequenas com um rolo.

Para o creme, peneire três ovos e misture com o açúcar. Em uma panela, derreta a manteiga no limão, com um fuet, acrescente a mistura de ovos e açúcar até que a panela faça a primeira bolha. Reserve em uma forma rasa e resfrie na geladeira.

Já para o merengue italiano, coloque o açúcar, água e cachaça numa panela até alcançar o ponto de fio, em 120°C. Bata as claras em batedeira com velocidade baixa/média e acrescente o açúcar. Aumente a velocidade da batedeira até que forme o merengue.

Na montagem, coloque o lemon curd sobre a massa amassada. A dica é furar a massa na hora de assar em temperatura de 200°C até dourar. Sobre o creme, coloque delicadamente o merengue com um maçarico e doure. Rale as raspas de limão nas torteletes e sirva com manjericão fresco.

PARA QUEM PREFERE COMER FORA EM SÃO PAULO: