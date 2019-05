Barriga de aluguel de Kim Kardashian entra em trabalho de parto, afirma site

Kim Kardashian e Kanye West estão prestes a receber – ou já receberam, mas sem confirmação – o quarto filho, um menino. Na noite desta quinta-feira (9) a mulher que está gerando o bebê do casal entrou em trabalho de parto, segundo informou o site TMZ.

Fontes disseram que Kim e o marido foram para o hospital com a mulher que serviu de barriga de aluguel. É a segunda vez que a empresária tem um filho por esse meio. Chicago, a mais nova dos três, também veio ao mundo após ser gerada na barriga de outra mulher.

Conforme noticiado antes, o casal escolheu uma barriga de aluguel diferente da última vez. O motivo seria, segundo o TMZ, que a anterior não estava disponível, uma vez que teve o próprio filho em dezembro.

Em março, Kim e West começaram a fazer mudanças para a chegada do bebê. "Neste momento, eles estão trabalhando no quarto do bebê em sua casa", disse uma fonte ao E! News.

A pessoa afirmou também que a empresária e o cantor estão pensando em comprar um carro novo, pois "com quatro crianças, dois adultos e algumas babás, eles definitivamente precisam investir em um carro que caiba toda a família".