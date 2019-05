Editora de 'The Umbrella Academy' e 'Hellboy' assina acordo de prioridade com Netflix

A editora Dark Horse Comics, conhecida por HQs como "The Umbrella Academy" e "Hellboy" assinou um acordo de prioridade com a Netflix para adaptações.

Segundo o site The Wrap, o contrato certifica que a Dark Horse Entertainment, setor de produção da editora, ofereça seus títulos primeiramente ao serviço de streaming, mas, em caso de recusa da Netflix, esteja livre para negociar com outros estúdios.

A plataforma já possui duas adaptações baseadas em obras da Dark Horse: a série "The Umbrella Academy", estrelada por Ellen Page e Tom Hopper, e o filme "Polar", com Mads Mikkelsen e Vanessa Hudgens.

“Seguindo o sucesso de 'Umbrella Academy', estamos animados para estender nossa relação com a Dark Horse Comics. As equipes da Netflix já estão trabalhando em colaboração para a DH para identificar projetos além do mundo dos heróis tradicionais – ramificando do horror, fantasia e entretenimento familiar – que nossos assinantes vão adorar”, declarou Cindy Holland, vice-presidente de conteúdo original da plataforma.