Sucesso nos anos 1990, 'Castelo Rá-Tim-Bum' completa 25 anos de seu 1º episódio

“Plift ploft still, a porta se abriu!” Quem viveu a infância na década de 1990 com certeza sonhou – ao menos por um momento – em acertar a senha do porteiro, entrar no Castelo Rá-Tim-Bum e desfrutar de uma tarde de aventuras na companhia de Nino, Biba, Pedro e Zequinha.

“Castelo Rá-Tim-Bum foi um dos programas infantis de maior sucesso da televisão brasileira e marcou gerações.

Desde a concepção do castelo – baseada nos traços do arquiteto catalão Antoni Gaudí – até os planos maquiavélicos de Dr. Abobrinha (é Dr. Pompeu Pompilho Pomposo!), o programa aguçava a imaginação das crianças de todo o Brasil com seus personagens, quadros e didática lúdica.

Nesta quinta-feira, 9 de maio, o Castelo Rá-Tim-Bum completa 25 anos desde a exibição do seu primeiro episódio e o Metro Jornal relembra, em tom nostálgico, um pouco da história deste programa ícone.

Relembre o enredo

Nino é um aprendiz de mago e tem 300 anos. Ele vive no castelo com os tios, o bruxo e inventor Victor e a bruxa Morgana. Devido sua idade nada convencional, o garoto não pode ir para a escola e se divertir com outras crianças. Por isso ele recorre a um feitiço que aprendeu com o tio para atrair Biba, Pedro e Zequinha ao castelo.

O trio então se torna amigo de Nino e passa a visitar o bruxinho diariamente depois da escola. Ao mesmo tempo em que se diverte com os novos amigos, o aprendiz de mago é assediado pelo especulador imobiliário Dr. Pompeu Pompilho Pomposo (o Dr. Abobrinha), que tenta convencer Nino a vender o castelo dos tios. A intenção é derrubá-lo e construir um prédio de 100 andares.

A história se passa em São Paulo, mas não fica claro em qual bairro o castelo está localizado.

Ficha técnica

Autores

Cao Hamburger e Flávio de Souza

Diretora

Anna Muylaert

Anna Muylaert Emissora

TV Cultura

TV Cultura Duração

Episódios de 30 minutos

Episódios de 30 minutos Nº de episódios

90 + 1 especial

90 + 1 especial Tempo no ar

Quatro temporadas (9 de maio de 1994 a 24 de dezembro de 1997)

Você sabia?

Os 90 episódios da série envolveram 250 pessoas e mais 5 mil horas de gravação O orçamento total da série foi de US$ 2,5 milhões (divididos pela TV Cultura e Fiesp) Inicialmente, a série teria 16 esquetes do ratinho, mas o custo de US$ 3 mil por ‘aparição’ fez com que a produção só rodasse quatro episódios Ao longo da série, a produção desenvolveu cerca de 800 figurinos diferentes O quarto do Nino não estava na planta original do Castelo e por isso foi colocado embaixo da escada Antes de estrear, o boneco Mau teve nove versões, em cinco materiais diferentes Marcelo Tas gravou todos os Telekid em um único mês e sempre de madrugada (único horário em que o Chroma Key, o cenário virtual, estava disponível)

Cômodos do castelo

Exterior

– entrada do Castelo

– entrada do Castelo Ala Principal

– hall

– quarto do Nino

– cozinha

– hall – quarto do Nino – cozinha Inferior

– biblioteca

– sala de música

– sala da lareira

– biblioteca – sala de música – sala da lareira Subsolo

– oficina do Dr. Victor

– encanamentos do Mau

– oficina do Dr. Victor – encanamentos do Mau Superior

– quarto da Morgana

– lustre do Castelo

– ninho do João de Barro

Personagens













Prêmios

Prêmio APCA (1994)

Melhor Programa Infantil

Melhor Programa Infantil Festival de Nova York (1995)

Medalha de Prata – Melhor Programa Infantil

Medalha de Prata – Melhor Programa Infantil Prêmio Sharp de Música (1995)

Melhor Disco Infantil

Melhor Disco Infantil Troféu Imprensa (1999)

Melhor Programa Infantil

Países em que a série foi transmitida