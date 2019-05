Comercial da Calvin Klein com Shawn Mendes, Noah Centineo e A$AP Rocky leva fãs ao delírio

A marca Calvin Klein é famosa por suas campanhas publicitárias sensuais, trazendo diferentes celebridades e modelos de corpos esculpidos para vestir suas peças de moda íntima. A última coleção, cuja campanha foi batizada de "I Speak My Truth" ("Eu digo minha verdade"), não foi diferente.

Com um elenco de estrelas que estão em alta no cenário audiovisual atual, a propaganda ainda traz o hit "bad guy", de Billie Eilish, como música de fundo. Não apenas suas roupas íntimas, mas também a moda masculina e feminina da marca são exibidas no vídeo.

No entanto, o que realmente chamou a atenção da internet foi a participação dos galãs Shawn Mendes e Noah Centineo, que sensualizam e exibem o corpo para as câmeras.

Shawn ainda deu um presente maior para suas fãs, ao compartilhar fotos do ensaio que fez para a Calvin Klein em seu Instagram. Confira:

O cantor está dando o que falar após o lançamento de seu single mais recente, If I Can't Have You. A faixa romântica traz o Shawn encantador e sedutor que o público já conhece. Neste ano, ele ainda passa pelo Brasil, apresentando-se em São Paulo em 29 e 30 de dezembro, e no Rio de Janeiro, no dia 3 do mesmo mês.

