Remake do hit de terror ‘Cemitério Maldito’ estreia nesta quinta

Lançado em 1989, o longa “Cemitério Maldito”, inspirado no livro de Stephen King, virou febre com seu terror dos mais sinistros. Trinta anos depois, os diretores Kevin Kolsch e Dennis Widmyer fazem um remake da trama, que estreia nesta quinta-feira (9) nos cinemas.

Depois de mudar com sua esposa Rachel e seus dois filhos pequenos de Boston para a área rural do Maine, Louis Creed descobre um misterioso cemitério escondido dentro do bosque próximo à nova casa da família. Quando uma tragédia acontece, ele pede ajuda ao seu estranho vizinho Jud Crandall, dando início a uma reação em cadeia perigosa que liberta um mal imprevisível.

Não só o filme, como a música “Pet Sematary”, está de volta. Imortalizada pelos Ramones na trilha do longa, a nova versão, bem mais suave, chega nas mãos da jovem banda norte-americana Starcrawler.

Assista ao trailer: