‘Pokémon é como Star Wars’, diz Ryan Reynolds; ator conta como foi preparação para dublar Pikachu

Os primeiros trailers de “Pokémon – Detetive Pikachu”, que estreia nesta quinta-feira (9), mostram uma produção com tons de comédia e ação. Porém, no último, com Ryan Reynolds (que dá a voz ao personagem), ele chega com um toque melodramático, com imagens emotivas e embaladas pela canção “What a Wonderful World” interpretada por Louis Armstrong. Mas afinal, como é esse filme do pequeno personagem amarelo? Reynolds explica melhor essa experiência.

Como se preparou para ser um rato amarelo elétrico?

É diferente. Quis me aprofundar no mundo de Pokémon, do qual eu não sabia muito. Não os detalhes. E fico muito feliz por fazer parte desse projeto, que já estava programado há 20 anos. Me diverti muito fazendo a captura de movimento, rosto e corpo. Era emocionante.

Quanto de você há nesse personagem?

Diria que muito. Acredito que me contrataram exatamente para fazer isso e também para me divertir com o personagem. Que a produção seja divertida tanto para adultos quanto para crianças.

O filme tem sido muito elogiado e isso é difícil quando se trata de adaptações do cinema para jogos.

Acredito que a chave disso é que todos os envolvidos no projeto não o consideram como um filme de videogame, mas apenas um filme. Todos estavão focados em fazer o melhor filme e não o melhor filme de videogames.

Voltaria a interpretar Pokémon outra vez?

Amaria! Não só por mim, mas pelos meus filhos. “Pokémon” é como “Star Wars”. Sei que é algo grande a decidir, mas os diferentes caminhos que se pode tomar nesse mundo Pokémon não tem limites. Estou emocionado.

Assista ao trailer de "Pokémon – Detetive Pikachu":