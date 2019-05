A dancinha fofíssima do Pikachu virou meme nas mãos dos internautas; veja os melhores

Nesta quinta-feira (9), chega aos cinemas brasileiros o longa Detetive Pikachu – live action que traz o pokémon mais famoso do mundo, dublado pelo ator Ryan Reynolds na versão original. Mas mesmo antes da estreia, um trecho do filme já viralizou nas redes sociais.

Em um tuíte de Reynolds, um suposto vazamento do filme teria sido publicado no Youtube. Ele marca a Warner Bros. e a conta oficial do filme no Twitter, para alertar sobre o ocorrido. No entanto, tratava-se apenas de uma grande trolagem do ator, e o vídeo consistia de 100 minutos do Pikachu dançando ao som de uma batida de disco.

Mas a internet adorou o vídeo, e reaproveitou a dancinha do pokemón elétrico com diversos outros hits populares. A trilha sonora de "Nasce uma Estrela", a mais recente canção do BTS, e até a mais famosa de Britney Spears – há um vídeo do Pikachu dançando ao som de tudo que você consiga imaginar.

Confira abaixo o tweet original, e as melhores edições dos internautas:

I hate that this is the music I hear when I see pikachu dancing pic.twitter.com/sZYQ3Zq9An — KAYCEE @ TCAF. Now with CHAOTIC ENERGY (@zigstripes) May 8, 2019

Pikachu but he's dancing to Toxic by Britney Spears pic.twitter.com/lPfXKz3xFT — Jarod🌷 (@Mousstery) May 8, 2019

The clip of Detective Pikachu dancing can literally go well with any 80's pop song and I love it. pic.twitter.com/XgUPYRKIPr — Rikiwi (@dejaboo67) May 8, 2019

Detetive Pikachu dançando ao som de Edy Lemond – Madagascar pic.twitter.com/lqfruXBmvw — matt ⚔️🛡️ (@nogwinn) May 8, 2019