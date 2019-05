Cantor Ortinho lança disco no Sesc Pompeia

O cantor e compositor Ortinho lançou seu quarto álbum, “Nas Esquinas do Coração”, no último dia 30, e nesta quinta-feira (9) apresenta seu trabalho em show no Sesc Pompeia.

Além das músicas do novo disco, Ortinho vai tocar faixas dos discos anteriores como “Alto Zé do Nada” e “Herói Trancado”, entre outras.

O disco marca o retorno do artista ao estúdio, após nove anos, além da estreia de Jorge Du Peixe (Nação Zumbi), como produtor.

Serviço

No Sesc Pompeia (r. Clelia, 93; tel.: 3871-770). Hoje, às 21h30; R$ 20.