Fogaça participa de gravação do MasterChef Portugal

O jurado brasileiro Henrique Fogaça foi convidado para participar da gravação de um episódio do MasterChef Portugal. Ao lado dos chefs Rui Paula, Miguel Rocha Vieira e Nuno Bergonse, o jurado do MasterChef Brasil postou para uma foto oficial.

"Tive a honra e o prazer de participar do MasterChef Portugal, cozinhando e também avaliando os pratos. Obrigado chefs", escreveu Fogaça em seu Instagram. "Este ano temos muitas surpresas preparadas para vocês. Melhor temporada de todas", rebateu o jurado Miguel Rocha Vieira.

Além dos jurados, o programa é apresentado por Manuel Luís Goucha. As gravações da edição portuguesa do talent show culinário começaram no dia 28 de abril e contaram com a presença de mais de 300 candidatos ao troféu do talent show culinário na Marina do Parque das Nações, em Lisboa, capital do país.

Esta será a quarta temporada com cozinheiros amadores. Em Portugal, já foram exibidas também duas temporadas com cozinheiros-mirins e uma com celebridades, além de um especial de fim de ano.

Atualmente, o MasterChef Portugal é exibido no canal TVI, uma das principais emissoras do país, disputando a liderança de audiência com o canal SIC. Apesar da data de estreia ainda não ter sido divulgada, o programa deve ir ao ar no segundo semestre de 2019.