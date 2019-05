Kenny Barron se apresenta no Bourbon Street nesta quinta

Antes de encerrar o Bourbon Festival Paraty, no domingo, uma das lendas do jazz, Kenny Barron, aos 75 anos, vem a São Paulo nesta quinta-feira (9) para mostrar sua história no piano, em show no Bourbon Street.

Com mais de 50 discos gravados como bandleader, ele estará acompanhado dos brasileiros, o baixista Nilson Matta, do Trio da Paz, e o baterista Rafael Barata, que tocou em um dos importantes discos do artista norte-americano, “Kenny Barron & The Brazilian Knights”, de 2012. Barron tem ainda mais dois discos ligados ao Brasil: “Sambao”, de 1993, e “Canta Brasil”, de 2002, esse ao lado do Trio da Paz.

Ou seja: grandes chances de canções brasileiras estarem no setlist do pianista essa noite.

Indicado 11 vezes ao Grammy, Barron vai dar espaço também para composições de seu último álbum, “Concentric Circles”, lançado no ano passado – e que inclui uma versão de “Aquele Frevo Axé”, de Caetano Veloso.