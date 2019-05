James Cameron, diretor de 'Titanic', parabeniza Marvel por sucesso de 'Vingadores: Ultimato'

O veterano James Cameron, dono da maior bilheteria do cinema mundial com "Avatar", reconheceu o barulho que "Vingadores: Ultimato" está fazendo e resolveu parabenizar a Marvel pelo sucesso do filme. O diretor fez a declaração na conta do Instagram nesta quinta-feira (9).

No post, o cineasta publicou uma foto do "A" de "Avengers" ("Vingadores", em inglês) segurando o navio do "Titanic". Ele direciona o recado a Kevin Feige, o presidente da Marvel, e ao próprio estúdio.

"Precisaram dos Vingadores para afundar o meu Titanic", brinca o realizador no começo do recado. "Todos aqui na Lightstorm Entertainment (produtora de Cameron) saudamos a sua grande conquista. Vocês mostraram que a indústria cinematográfica não apenas está viva e bem, mas está maior do que nunca!", completa.

"Titanic" era a segunda maior bilheteria do mundo e "Ultimato" a passou ao fazer mais de US$ 2,188 bilhões. "Avatar", o único a frente da produção da Marvel, arrecadou US$ 2,788 bilhões.

Veja a postagem: