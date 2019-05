Com James McAvoy e Jessica Chastain, Warner divulga primeiro trailer de 'It: A Coisa 2'

Um dos filmes de terror de maior sucesso dos últimos anos, "It: A Coisa" ganhou um trailer da sua sequência, divulgado pela Warner Bros., nesta quinta-feira (9).

A prévia mostra o salto temporal presente no livro de Stephen King, portanto já podemos ver as versões adultas dos personagens do longa-metragem original. Dentre eles estão Bill e Beverly, respectivamente encarnados por James McAvoy e Jessica Chastain.

Pennywise, a entidade que se manifesta na forma de um palhaço, também retorna, com uma introdução assustadora. Ele é interpretado pelo ator Bill Skarsgård.

Dirigido por Andy Muschietti, "It: A Coisa 2" chega aos cinemas em setembro.

Veja o trailer: